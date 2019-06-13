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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июня 2019 г.Четырёхнедельная средняя по первичным обращения...
сегодня 16:53

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США повысилась на 2.5 тыс.

Москва, 13 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 8 июня, выросло на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 222 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 219 тыс., пересмотрено с 218 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 217.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 1 июня, увеличилось на 2 тыс. и составило 1695 тыс. против 1693 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1682 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 7.75 тыс. до 1683.25 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 25 мая, увеличилось на 11.1 тыс. и составило 1.55 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.60 млн человек.

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