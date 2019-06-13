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mfd.ruНовостиФинансовые новости13 июня 2019 г.Правительство выделило 15 млрд рублей на инфрас...
сегодня 11:05

Правительство выделило 15 млрд рублей на инфраструктуру для подготовки сборных до 2022 года

Москва, 13 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Правительство РФ направило 15.017 млрд рублей на создание инфраструктуры для подготовки сборных команд в 2019-2022 годах. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"В целях создания инфраструктуры для подготовки сборных команд подписанным постановлением принято решение о выделении в 2019–2022 годах из федерального бюджета 15.017 млрд рублей на проектирование, строительство и реконструкцию двух федеральных спортивно-тренировочных центров, 14 объектов инфраструктуры для подготовки спортсменов сборных команд России на базе подведомственных Минспорту образовательных организаций (в 2019 году – 2.91 млрд рублей, в 2020 году – 4.66 млрд рублей, в 2021 году – 5.31 млрд рублей, в 2022 году – 2.12 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

Государственным заказчиком в отношении этих объектов является Минспорт России.

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