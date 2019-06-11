Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в апреле.

Аналитики прогнозировали увеличение майского показателя на 0.1%.

По сравнению с маем 2018 года индекс PPI вырос на 1.8%, замедлив темпы повышения с +2.2% в апреле.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в мае вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в апреле.

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.2%.

По сравнению с маем 2018 года индекс PPI core вырос на 2.3% в сравнении с +2.4% в апреле.