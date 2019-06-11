Курс доллара 64.7919   Курс евро 73.2148  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июня 2019 г."Сбербанк" представил сервис переводов с получе...
сегодня 10:18

"Сбербанк" представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" запустил новый сервис – переводы любому человеку с получением в банкомате наличными. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отправить деньги можно в любой момент с помощью "Сбербанк Онлайн", а получить — в банкоматах сети "Сбербанка" с функцией выдачи наличных или офисах банка. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Для получения перевода нужно указать секретный код из смс. Комиссия за использование нового сервиса составит 1.5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей.

"Мы продолжаем расширять возможности людей обмениваться деньгами. Наряду с сервисами переводов в страны СНГ и за рубеж, появился новый способ перевода денег внутри страны. Теперь любой житель страны, даже не будучи клиентом "Сбербанка", может воспользоваться преимуществом широкой сети банкоматов и отделений "Сбербанка" для получения перевода", - отметил Игорь Мамонтов, вице-президент банка, директор дивизиона "Платежи и переводы"

Другие новости

сегодня
11:33
Sentix: индекс доверия инвесторов в еврозоне в июне оказался на уровне в -3.3 пункта
сегодня
11:22
Николаев заявил о возможной выдаче застройщикам в РФ беспроцентных кредитов
сегодня
11:00
Alibaba и Mail.ru объявили будущих генеральных со-директоров СП "AliExpress Россия"
сегодня
10:31
Акватория порта Махачкалы закрыта после пожара в машинном отделении танкера - "Транснефть"
сегодня
10:18
"Сбербанк" представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах
сегодня
10:10
AliExpress в июне начинает доставку по РФ недорогих покупок самолетом
сегодня
10:02
АКЦИИ СБЕРБАНКА ОБВАЛИЛИСЬ НА СТАРТЕ ТОРГОВ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 5% НА ФОНЕ ДИВИДЕНДНОЙ ОТСЕЧКИ - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
09:41
ИНТЕРВЬЮ: Сбербанк не считает лидерство в капитализации самоцелью - первый зампред
сегодня
09:30
Кабмин РФ выдвинул весь действующий состав в совет директоров ОСК - документ
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»