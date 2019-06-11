"Сбербанк" представил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

Москва, 11 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

"Сбербанк" запустил новый сервис – переводы любому человеку с получением в банкомате наличными. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Отправить деньги можно в любой момент с помощью "Сбербанк Онлайн", а получить — в банкоматах сети "Сбербанка" с функцией выдачи наличных или офисах банка. Для отправки перевода достаточно знать номер мобильного телефона или ФИО получателя. Пока перевод не получен, отправитель может его отменить. Для получения перевода нужно указать секретный код из смс. Комиссия за использование нового сервиса составит 1.5% от суммы, минимум 30 рублей и не более 1000 рублей.

"Мы продолжаем расширять возможности людей обмениваться деньгами. Наряду с сервисами переводов в страны СНГ и за рубеж, появился новый способ перевода денег внутри страны. Теперь любой житель страны, даже не будучи клиентом "Сбербанка", может воспользоваться преимуществом широкой сети банкоматов и отделений "Сбербанка" для получения перевода", - отметил Игорь Мамонтов, вице-президент банка, директор дивизиона "Платежи и переводы"