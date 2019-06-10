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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июня 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 11 июня

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Денежная база М2 в Японии за май;

04:30 мск Индекс настроений в деловых кругах Австралии за май;

09:00 мск Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии за май, предварительно;

11:30 мск Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июнь;

11:30 мск Изменение числа безработных в Великобритании за май;

11:30 мск Средняя заработная плата в Великобритании за апрель;

11:30 мск Уровень безработицы в Великобритании за апрель;

13:00 мск Индекс оптимизма в малом бизнесе США за май;

15:30 мск Индекс цен производителей США за май;

15:30 мск Базовый индекс цен производителей США за май.

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