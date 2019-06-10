Курс доллара 64.7919   Курс евро 73.2148  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июня 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 июня

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Платёжный баланс Японии за апрель;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за май;

02:50 мск Торговый баланс Китая за май;

02:50 мск ВВП Японии за I квартал, финал;

02:50 мск Торговый баланс Китая в долларах США за май;

08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за май;

11:00 мск Объём промышленного производства в Италии за апрель;

11:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за апрель;

11:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за апрель;

11:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за апрель;

11:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за апрель;

11:30 мск ВВП Великобритании за апрель;

15:15 мск Число закладок новых домов в Канаде за май;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за май;

15:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за май;

17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за апрель;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май.

Другие новости

вчера
10:50
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОБСУЖДАЕТ С РОССИЕЙ ОТКРЫТИЕ ПРЯМОГО АВИАСООБЩЕНИЯ, НАДЕЕТСЯ НА ДОСТИЖЕНИЯ ДОГОВОРЕННОСТЕЙ В 2019 Г - ИСТОЧНИК РИА НОВОСТИ
вчера
10:16
Рынок акций РФ умеренно растет по индексам в начале дня
вчера
10:00
Профицит торгового баланса Китая в мае составил 41.7 млрд долл
вчера
09:53
Глава Якутии по итогам ПМЭФ выделил соглашения республики с "ВЭБ.РФ" и "Росгеологией"
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 июня
вчера
08:07
Санкт–Петербургская товарно-сырьевая биржа откроет площадку в Хабаровске
вчера
06:52
Товарооборот РФ и Китая в январе-мае 2019 г вырос на 4,0%, до $42,5 млрд - таможня КНР
вчера
04:48
Несколько крупных мировых компаний ограничили контакты сотрудников с Huawei – агентство
вчера
00:10
Суд рассмотрит кассацию НПФ "Будущее" по иску к банку "Траст" на 12,6 млрд руб
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»