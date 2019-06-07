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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июня 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 10 июня

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Платёжный баланс Японии за апрель;

02:50 мск Объём банковского кредитования в Японии за май;

02:50 мск Торговый баланс Китая за май;

02:50 мск ВВП Японии за I квартал, финал;

02:50 мск Торговый баланс Китая в долларах США за май;

08:00 мск Индекс оценки текущей экономической ситуации в Японии Eco Watchers за май;

11:00 мск Объём промышленного производства в Италии за апрель;

11:30 мск Объём производства в обрабатывающей промышленности Великобритании за апрель;

11:30 мск Объём промышленного производства в Великобритании за апрель;

11:30 мск Объем производства в строительном секторе Великобритании за апрель;

11:30 мск Товарный торговый баланс Великобритании за апрель;

11:30 мск ВВП Великобритании за апрель;

15:15 мск Число закладок новых домов в Канаде за май;

15:30 мск Число выданных разрешений на строительство в Канаде за май;

15:30 мск Прогноз ВВП Великобритании от NIESR за май;

17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за апрель;

N/A мск Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за май.

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