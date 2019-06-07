Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в апреле вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сохранения неизменным в марте (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали повышение апрельского показателя на 0.7%.

Объём оптовых продаж в апреле сократился на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.8% в марте (пересмотрено с +2.3%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.34 против 1.33 в марте.