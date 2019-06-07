Число рабочих мест вне с/х сектора США в мае выросло на 75 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае выросло на 75 тыс.

Аналитики прогнозировали увеличение числа новых рабочих мест на 180 тыс.

Данные по числу новых рабочих мест за апрель пересмотрены в сторону понижения до 224 тыс. с 263 тыс. Мартовское значение пересмотрено до 153 тыс. со 189 тыс.

По оценке регуляторов, американской экономике необходимо создавать в среднем 150-200 тыс. новых рабочих в месяц для последовательного снижения уровня безработицы. За последние три месяца среднемесячный прирост рабочих мест вне с/х сектора США с учётом пересмотра предыдущих значений составил 151 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в мае увеличилось на 90 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 174 тыс.

В обрабатывающем секторе число рабочих мест выросло на 3 тыс. после увеличения на 5 тыс. в апреле. В добывающем секторе число рабочих мест повысилось на 0.1 тыс. после расширения на 0.8 тыс. месяцем ранее, в строительном секторе - выросло на 4 тыс. после увеличения на 30 тыс. в апреле.

В розничной торговле число рабочих мест в прошлом месяце уменьшилось на 7.6 тыс., в оптовой торговле выросло на 7.1 тыс. Предприятия, оказывающие транспортные и складские услуги, сократили состав рабочей силы на 0.2 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 2 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий сократилось на 5 тыс. В частности, в сфере информационно-технологической поддержки кинопроизводства и звукозаписи число рабочих мест уменьшилось на 1.8 тыс., в то время как в телекоммуникационной отрасли количество сотрудников сократилось на 1.7 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) выросла на 5.3 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест увеличилось на 24 тыс., в сфере образовательных услуг число сотрудников выросло на 3.6 тыс., в то время как занятость в сфере профессиональных и бизнес услуг расширилась на 33 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест сократилось на 15 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с маем 2018 года число госслужащих сократилось на 236 тыс. до 22.51 млн.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в мае не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.6%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.6%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы.

Общее число безработных по состоянию на конец мая увеличилось на 64 тыс. до 5.89 млн человек. Число занятых, согласно опросам домохозяйств, выросло на 113 тыс. до 156.76 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, уменьшилось на 8 тыс. до 96.215 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения расширилась на 176 тыс. до 162.65 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.8%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан увеличилась на 518 тыс.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в мае выросло на 68 тыс. до 1.3 млн, составив 22.4% от общего числа безработных против 21.1% месяцем ранее и 20.3% в мае 2018 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу увеличилось на 13 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.66 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, сократилось на 83 тыс. до 129.7 млн. Число сотрудников с неполной занятостью увеличилось на 66 тыс. до 26.98 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 299 тыс. до 4.36 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, понизился на 0.2 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 7.1% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в мае 2018 года альтернативный уровень безработицы составлял 7.7% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в мае составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.83 долл против 27.77 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении повышение средней почасовой зарплаты составило 3.1% в сравнении с 3.2% в апреле.

Средняя недельная заработная плата в мае выросла до 957.35 долл в сравнении с 955.29 долл месяцем ранее.