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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 июня 2019 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
сегодня 15:40

Средняя продолжительность рабочей недели в США в мае не изменилась, средние зарплаты увеличились

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в мае составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.83 долл против 27.77 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении повышение средней почасовой зарплаты составило 3.1%.

Средняя недельная заработная плата в мае выросла до 957.35 долл в сравнении с 955.29 долл месяцем ранее.

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