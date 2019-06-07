Средняя продолжительность рабочей недели в США в мае не изменилась, средние зарплаты увеличились

Москва, 7 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в мае составила 34.4 часа, не изменившись по сравнению с апрельским показателем.

Средняя почасовая заработная плата повысилась до 27.83 долл против 27.77 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.2%. Аналитики прогнозировали месячный рост зарплаты на 0.3%.

В годовом выражении повышение средней почасовой зарплаты составило 3.1%.

Средняя недельная заработная плата в мае выросла до 957.35 долл в сравнении с 955.29 долл месяцем ранее.