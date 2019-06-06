Курс доллара 65.1243   Курс евро 73.3690  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июня 2019 г.АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банков "Взаим...
сегодня 10:05

АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банков "Взаимодействие" и "Прайм Финанс" начнутся не позднее 20 июня 2019 года
Эмитенты:   Прайм Финанс  |  ФинСтандарт

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня наступил страховой случай в отношении кредитных организаций ООО КБ "Взаимодействие" (г. Новосибирск) и Банк "Прайм Финанс" (АО) (г. Санкт-Петербург). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

По словам агентства, страховое возмещение вкладчикам будет выплачено в размере 100% суммы всех счетов или вкладов, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, - в составе третьей очереди). По вкладам или счетам в иностранной валюте страховка будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ на 6 июня 2019 года.

До 20 июня 2019 года агентство опубликует в местной прессе и разместит на своем сайте объявления о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате возмещения по вкладам. Расчеты с вкладчиками будут проведены через банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе не позднее 13 июня 2019 года.

Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банков.

Другие новости

сегодня
10:26
Позиция РФ по будущему сделки ОПЕК+ находится в стадии обсуждения - Новак
сегодня
10:19
Петербург планирует в рамках ПМЭФ заключить 26 соглашений на 120 млрд руб - Беглов
сегодня
10:12
Рынок акций РФ слабо растет в начале дня
сегодня
10:06
Потенциальное замедление темпов роста мировой экономики болезненно для РФ - Орешкин
сегодня
10:05
АСВ: Страховые выплаты вкладчикам банков "Взаимодействие" и "Прайм Финанс" начнутся не позднее 20 июня 2019 года
сегодня
10:03
ИНДЕКС МОСБИРЖИ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ ПОВЫШАЕТСЯ НА 0,2%, РТС - НА 0,1% - ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
10:00
Объём промышленных заказов в Германии в апреле увеличился на 0.3%
сегодня
10:00
ОБЗОР: МОДИфикация Индии продолжается - что сулит стране новая "пятилетка"?
сегодня
09:53
Арест Калви стал шоком для российской экономики - Кудрин
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»