Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 6 июня

Москва, 6 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Торговый баланс Австралии за апрель;

09:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за апрель;

09:00 мск Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

11:25 мск Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

12:00 мск ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

12:00 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;

14:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за май;

14:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

14:45 мск Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск Торговый баланс Канады за апрель;

15:30 мск Торговый баланс США за апрель;

15:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;

15:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, финал;

15:30 мск Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.