Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 6 июня

Москва, 5 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск Торговый баланс Австралии за апрель;
09:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за апрель;
09:00 мск Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;
11:25 мск Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;
12:00 мск ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;
12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
12:00 мск Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни;
14:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за май;
14:45 мск Решение ЕЦБ по ключевой ставке;
14:45 мск Заявление ЕЦБ по монетарной политике;
15:30 мск Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;
15:30 мск Торговый баланс Канады за апрель;
15:30 мск Торговый баланс США за апрель;
15:30 мск Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги;
15:30 мск Производительность труда вне сельскохозяйственного сектора США за IV квартал, финал;
15:30 мск Расходы на рабочую силу в США за IV квартал, финал;
17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;
20:00 мск Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса.