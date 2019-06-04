Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 5 июня

Москва, 4 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
04:30 мск ВВП Австралии за I квартал;
04:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за май;
10:15 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Испании за май;
10:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Италии за май;
10:50 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за май, финал;
10:55 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за май, финал;
11:00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за май, финал;
11:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за май;
12:00 мск Индекс цен производителей еврозоны за апрель;
12:00 мск Розничные продажи в еврозоне за апрель;
15:15 мск Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP за май;
15:30 мск Производительность труда в Канаде за I квартал;
16:45 мск Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit) за май, финал;
16:45 мск Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды;
17:00 мск Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США за май;
17:00 мск Выступление управляющей ФРС Мишель Боумен;
17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
21:00 мск Бежевая книга ФРС США;
N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.