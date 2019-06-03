CNBC: аналитики сомневаются, что на саммите G-20 США и Китай заключат торговую сделку

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В японском городе Осака 28-29 июня 2019 года состоится саммит представителей стран "Большой двадцатки" (G-20). Рыночные наблюдатели ожидают, что президент США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин примут участие в саммите и проведут двусторонние переговоры.

Однако аналитики инвестиционных банков JP Morgan и Morgan Stanley полагают, что торговая сделка между лидерами обеих стран маловероятна, поскольку в последнее время риторика в "войне тарифов" лишь усилилась. Об этом говорится в статье CNBC.

"Мои личные ожидания состоят в том, что сделки не будет, - заявил Джеймс Салливан, глава исследовательского подразделения рынков Азии, за исключением Японии, JP Morgan. - Если вы посмотрите на риторику США, то увидите очень, очень жёсткий стиль не только со стороны президента, но и от всей администрации... Я думаю, это сделает невозможным заключение сделки в краткосрочном базисе".

Джонатан Гарнер, аналитик по развивающимся рынкам Morgan Stanley согласен с коллегой. "Отсутствие сделки выглядит более вероятным, чем её подписание", - отметил он.

В прошлом месяце Трамп объявил о намерении повысить тарифы с 10 до 25% на китайские товары стоимостью 200 млрд долларов. В дополнение США начали рассматривать возможность повышения тарифов на другие китайские товары стоимостью 300 млрд долларов. Кроме того, американцы внесли китайскую технологическую компанию Huawei в список предприятий, которым по существу запрещено вести бизнес с американскими компаниями.

В свою очередь, Китай с 1 июня повысил пошлины на товары из США на сумму 60 млрд долларов. На прошлой неделе заместитель министра иностранных дел Китая Чжан Ханьхуэй заявил, что США используют против других стран "протекционистскую дубину" и назвал их действия "экономическим терроризмом". Китайские СМИ также предупредили, что в качестве ответной меры Пекин может прекратить поставки в США редкоземельных металлов.

По данным РИА Новости, американские компании импортируют из Китая около 80% редкоземельных металлов, необходимых для производства многих видов технологической продукции как в гражданской, так и в оборонной сфере. Из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем мировые цены на редкоземельные металлы с начала текущего года выросли на 30%.

В статье CNBC говорится, что, по мнению Джонатана Гарнера из Morgan Stanley, в случае разрастания конфликта цену торговой войны могут ощутить обе страны, поэтому они будут вынуждены скорректировать свою денежно-кредитную политику.

"Мы думаем, что Китай и США будут должны смягчить монетарную политику больше, если текущая торговая напряженность сохранится или усилится", - сказал Гарнер. По его словам, в самом неблагоприятном сценарии торговая война может навредить и другим странам, спровоцировав рецессию в мировой экономике менее чем через год.