"ВТБ" стал контролирующим акционером ГК "РТК"

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "ВТБ" и акционеры ГК "РТК" достигли договоренности о приобретении группой "ВТБ" контрольного пакета акций ГК "РТК". Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Банк "ВТБ" и акционеры ГК "РТК" достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой "ВТБ" 50% +1 акция ГК "РТК". Акционеры намерены продолжать реализовывать стратегию развития компании, нацеленную на поддержание лидирующих позиций в сегментах перевозок специализированным составом", - говорится в сообщении.

ГК РТК и группа ВТБ намерены продолжить развитие других сегментов бизнеса, включая перевозку лесных и навалочных грузов, минеральные удобрения. Уникальная экспертиза, собственный аналитический центр компетенции и стабильные финансовые показатели холдинга позволяют говорить о высоком потенциале дальнейшего роста.