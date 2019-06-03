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mfd.ruНовостиФинансовые новости3 июня 2019 г."ВТБ" стал контролирующим акционером ГК "РТК"
сегодня 10:20

"ВТБ" стал контролирующим акционером ГК "РТК"
Эмитенты:   ВТБ

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк "ВТБ" и акционеры ГК "РТК" достигли договоренности о приобретении группой "ВТБ" контрольного пакета акций ГК "РТК". Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Банк "ВТБ" и акционеры ГК "РТК" достигли договоренности и подписали обязывающие документы о приобретении группой "ВТБ" 50% +1 акция ГК "РТК". Акционеры намерены продолжать реализовывать стратегию развития компании, нацеленную на поддержание лидирующих позиций в сегментах перевозок специализированным составом", - говорится в сообщении.

ГК РТК и группа ВТБ намерены продолжить развитие других сегментов бизнеса, включая перевозку лесных и навалочных грузов, минеральные удобрения. Уникальная экспертиза, собственный аналитический центр компетенции и стабильные финансовые показатели холдинга позволяют говорить о высоком потенциале дальнейшего роста.

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