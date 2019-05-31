Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 3 июня

Москва, 3 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за май;

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, финал;

04:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Китая (Markit/Caixin) за май;

09:30 мск Индекс потребительских цен в Швейцарии за май;

10:15 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Испании за май;

10:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за май;

10:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Италии за май;

10:50 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за май, финал;

10:55 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за май, финал;

11:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за май, финал;

11:00 мск Парламентские слушания в Великобритании по инфляции;

11:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за май;

16:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за май;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый Markit за май, финал;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе США за май;

17:00 мск Расходы на строительство в США за апрель;

17:00 мск Индекс уплаченных цен в производственном секторе США за май.