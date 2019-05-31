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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 мая 2019 г.Базовая инфляция в США в апреле составила 1.6%
сегодня 15:36

Базовая инфляция в США в апреле составила 1.6%

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (core PCE price index), один из ключевых индикаторов инфляции, рассматриваемых ФРС при формировании решения по процентной ставке, в апреле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

В годовом выражении индекс core PCE вырос на 1.6%, ускорив темпы роста с 1.5% в марте (пересмотрено с +1.6%).

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