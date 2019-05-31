Личные доходы американских потребителей в апреле выросли на 0.5%, потребительские расходы увеличились на 0.3%

Москва, 31 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в апреле выросли на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в марте.

Аналитики прогнозировали рост апрельского показателя на 0.3%.

Реальные располагаемые доходы населения в апреле выросли на 0.4%.

Личные расходы американских потребителей в апреле расширились на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.1% в марте (пересмотрено с +0.9%).

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в апреле на 0.2%.

Норма сбережений в апреле составила 6.2% против 6.1% месяцем ранее (пересмотрено с 6.5%).