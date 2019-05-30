Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.3 млн барр.

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 24 мая, сократился на 0.3 млн барр. и составил 476.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 1.4 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 2.2 млн барр. и составили 230.9 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 0.8 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 1.6 млн барр. и составили 124.8 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 0.225 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сохранились на прежнем уровне и составили 49.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.265 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.711 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.144 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.176 млн барр.