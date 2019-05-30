Курс доллара 65.0583   Курс евро 72.4229  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 мая 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:00 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 24 мая.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.4 млн барр., запасы бензина уменьшились на 0.8 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.225 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 5.265 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.711 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.144 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.176 млн барр.

Другие новости

вчера
18:04
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.3 млн барр.
вчера
18:01
ЦБ РФ смоделировал динамику выплат НПФ по обязательному пенсионному страхованию на 10 лет
вчера
17:53
"Газпром" не готов сказать, что будет поддерживать правило о неснижаемом уровне дивидендов
вчера
17:37
Набиуллина не дала четкого сигнала по возможному июньскому решению ЦБ по ставке
вчера
17:20
Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов
вчера
17:11
США больше не дадут странам послаблений для закупок иранской нефти - спецпредставитель
вчера
17:03
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в апреле снизился на 1.5%
вчера
17:01
ГАЗПРОМ РАЗРАБАТЫВАЕТ НОВУЮ ДИВИДЕНДНУЮ ПОЛИТИКУ - ПРЕЗЕНТАЦИЯ
вчера
17:00
"Ростех" надеется начать изготовление композитного крыла для МС-21 в ближайшее время
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»