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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 мая 2019 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 17:03

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в апреле снизился на 1.5%

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в апреле снизился на 1.5% по сравнению с мартовским значением.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.9%.

По сравнению с апрелем 2018 года индекс снизился на 2.0%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в апреле, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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