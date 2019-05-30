Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям за пособием по безработице в США понизилась на 3.75 тыс.

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 25 мая, выросло на 3 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 215 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений составит 216 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 212 тыс., пересмотрено с 211 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 3.75 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 216.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 мая, уменьшилось на 26 тыс. и составило 1657 тыс. против 1683 тыс. неделей ранее. Значение предыдущей недели пересмотрено с 1676 тыс.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 3.5 тыс. до 1672.5 тыс.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 11 мая, выросло на 4.6 тыс. и составило 1.57 млн человек. В аналогичный период 2018 года число граждан США, получающих государственную помощь по безработице, составляло 1.63 млн человек.