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mfd.ruНовостиФинансовые новости30 мая 2019 г.Акции "Газпрома" выросли на Мосбирже почти на 2...
сегодня 11:22

Акции "Газпрома" выросли на Мосбирже почти на 2% после публикации финансового отчета
Эмитенты:   Газпром

Москва, 30 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Обыкновенные акции "Газпрома" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 1.85% и по состоянию на 10:20 мск достигли уровня 210.98 рубля за бумагу. При этом в пике цена акций достигала 212.25 рубля. Капитализация компании превысила 4.9 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.

"Акции "Газпрома" дорожают на фоне выхода финансового отчета по международным стандартам за январь - март 2019 года. Согласно отчетности, "Газпром" увеличил чистую прибыль за первый квартал на 44.2%, до 535.91 млрд рублей, выручка общества выросла на 7.2%, до 2.29 трлн рублей", - говорится в сообщении.

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