Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 29 мая

Москва, 29 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

00:00 мск Отчёт о финансовой стабильности, подготовленный Резервным банком Новой Зеландии;

02:01 мск Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за май;

03:00 мск Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды;

04:00 мск Продажи новых домов в Австралии за апрель;

04:00 мск Индекс доверия в деловых кругах Новой Зеландии за май;

09:45 мск ВВП Франции за I квартал, предварительно;

09:45 мск Потребительские расходы во Франции за апрель;

09:45 мск Индекс потребительских цен во Франции за май, предварительно;

10:00 мск Экономический барометр Швейцарии от KOF за май;

10:00 мск Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

10:55 мск Изменение числа безработных в Германии за май;

11:00 мск Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности;

11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

17:00 мск Заявление Банка Канады;

17:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за май;

N/A мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за май.