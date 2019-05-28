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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 мая 2019 г.Conference Board: индекс потребительского довер...
вчера 17:05

Conference Board: индекс потребительского доверия в США в мае вырос, превысив прогноз

Москва, 28 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в мае вырос до 134.1 пункта против 129.2 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 130.1.

Индекс оценки текущей ситуации в мае вырос до 175.2 против 169.0 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий повысился до 106.6 против 102.7 в апреле.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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