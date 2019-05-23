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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 мая 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 24 мая

Москва, 23 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за апрель;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Японии за апрель;

07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за апрель;

11:30 мск Розничные продажи в Великобритании за апрель;

13:00 мск Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за май;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за исключением транспортной компоненты за апрель;

15:30 мск Объём заказов на товары длительного пользования в США за апрель;

16:00 мск Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США;

16:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за май;

N/A мск Выборы в Европейский парламент.

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