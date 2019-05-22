Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 4.7 млн барр.

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 17 мая, вырос на 4.7 млн барр. и составил 476.8 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали сокращение запасов нефти на 2.0 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США увеличились на 3.7 млн барр. и составили 228.7 млн барр. Эксперты ожидали расширения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) повысились на 0.8 млн барр. и составили 126.4 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 1.1 млн барр. и составили 644.8 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 1.3 млн барр. и составили 49.1 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.35 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.237 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.871 млн барр.