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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 мая 2019 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
22.05.2019 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на рост запасов

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 17 мая.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.0 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.0 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.35 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.237 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing повысились на 0.871 млн барр.

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