Индекс цен производителей Великобритании в марте на входе сократился на 0.2% и на выходе увеличился на 0.3%

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании (ONS), индекс цен производителей Великобритании на входе (PPI Input) в апреле увеличился на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0.8% в марте (пересмотрено с -0.2%).

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении индекс PPI Input вырос на 3.8%.

Индекс цен производителей Великобритании на выходе (PPI Output) в апреле увеличился на 0.3% после роста на 0.1% в марте.

Данные показателя совпали с прогнозом аналитиков.

В годовом выражении индекс PPI Output вырос на 2.1%.