ФАС подтвердила получение ходатайства по СП от "Мегафона", Mail.ru, Alibaba и РФПИ

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Федеральная антимонопольная служба РФ подтвердила получение ходатайства в связи с созданием совместного предприятия Российским фондом прямых инвестици, Alibaba, "Мегафоном" и Mail.ru Group. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФАС.

"Информация по вопросу создания СП РФПИ, Alibaba, "Мегафона" и Mail.Ru <...> В ФАС России поступили документы в соответствии с договоренностями, озвученными в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке (в сентябре 2018 года - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.