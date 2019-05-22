Кабмин внес в Госдуму проект о налоговых преференциях резидентам ТОР и порта Владивосток

Москва, 22 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, предусматривающего уточнение порядка предоставления налоговых преференций резидентам ТОР и свободного порта Владивосток. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

"В целях исключения случаев неоправданного лишения налогоплательщиков, имеющих статус резидента территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), права на применение налоговых преференций по налогу на прибыль организаций в силу динамики макроэкономической конъюнктуры законопроектом предлагается исключить положительные курсовые разницы из расчета доли 90% доходов, полученных при исполнении соглашений о деятельности на территории ТОР или СПВ", - говорится в сообщении.

Предлагаемые изменения будут способствовать расширению числа резидентов режимов ТОР и СПВ, привлечению дополнительных инвестиционных потоков, направленных в развитие Дальнего Востока и экономики страны в целом.

Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства.