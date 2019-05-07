Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 8 апреля

Москва, 7 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск Обзор розничных продаж в Великобритании от BRC за апрель;

02:50 мск Денежная база в Японии за апрель;

02:50 мск Протоколы предыдущего заседания Банка Японии;

05:00 мск Решение Резервного Банка Новой Зеландии по процентной ставке;

05:00 мск Заявление Резервного Банка Новой Зеландии;

05:00 мск Отчёт Резервного Банка Новой Зеландии по монетарной политике;

06:00 мск Торговый баланс Китая за апрель;

06:00 мск Торговый баланс Китая в долларах США за апрель;

06:35 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

08:45 мск Уровень безработицы в Швейцарии за апрель;

09:00 мск Объём промышленного производства в Германии за март;

10:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за май;

11:15 мск Экономический прогноз Еврокомиссии;

14:30 мск Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:15 мск Число закладок новых домов в Канаде за апрель;

15:30 мск Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:01 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций США.