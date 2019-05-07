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mfd.ruНовостиФинансовые новости7 мая 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
07.05.2019 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 мая

Москва, 7 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за апрель, финал;

04:30 мск Розничные продажи в Австралии за март;

04:30 мск Торговый баланс Австралии за март;

07:30 мск Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск Объём промышленных заказов в Германии за март;

09:45 мск Торговый баланс Франции за март;

10:30 мск Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax за май;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск Экономический прогноз Еврокомиссии;

17:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за апрель;

17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за март;

18:35 мск Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза;

19:30 мск Обзор рынка кредитования США, подготовленный ФРС;

22:00 мск Объём потребительского кредитования в США за март.

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