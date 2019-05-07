Курс доллара 65.2287   Курс евро 73.0888  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости7 мая 2019 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
07.05.2019 09:27

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Холдинвестбанка"

Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 7 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации ООО КБ "Холдинвестбанк" (Московская область, Одинцовский район). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через ПАО "Сбербанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ООО КБ "Холдинвестбанк" ликвидационных процедур.

При этом ПАО "Сбербанк" на основании агентских договоров с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) ООО КБ "Холдинвестбанк" в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 7 мая 2019 года в газете "Московский Комсомолец".

Другие новости

07.05.2019
17:02
Число открытых вакансий на рынке труда США в марте выросло, превысив прогноз
07.05.2019
10:05
Дефицит торгового баланса Франции в марте составил 5.3 млрд евро
07.05.2019
10:00
Объём промышленных заказов в Германии в марте увеличился на 0.6%
07.05.2019
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 мая
07.05.2019
09:27
АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам "Холдинвестбанка"
06.05.2019
19:53
ОБЗОР – Рынок акций РФ закрыл торги понедельника с небольшими потерями
06.05.2019
19:14
ФАС предлагает поднять цены на газ в Крыму до уровня Южного федерального округа
06.05.2019
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 7 мая
06.05.2019
18:14
"Нафтогаз Украины" подал жалобу в ЕК на "Газпром" из-за "Северного потока-2"
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»