"Экспобанк" Игоря Кима купил "Курскпромбанк"

Москва, 6 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

ООО "Экспобанк" пришёл к соглашению с акционерами ПАО "Курскпромбанк" о приобретении контрольного пакета акций ПАО "Курскпромбанк". Сделка была завершена 30 апреля, после получения согласия Банка России. Об этом сообщает пресс-служба "Экспобанка".

"Мы выбрали квалифицированного и профессионального банковского партнера, который усилит наши рыночные позиции. С руководством Экспобанка достигнуты договорённости о сохранении текущей бизнес-модели Курскпромбанка. Наш банк прибыльный, надежный и по многим параметрам лидирует в регионе присутствия. Мы видим перед собой задачу внедрить новые банковские продукты и усилить технологическую платформу", - отметил председатель правления" Курскпромбанка", Федор Хандурин

Напомним, что ПАО "Курскпромбанк" — региональный банк, действующий в Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях. Помимо головного офиса на территории присутствия банка располагаются 33 подразделения, включая дополнительные, операционные и кредитно-кассовые офисы, а также операционные кассы. Банк имеет собственный процессинговый центр, а также банкоматно-терминальную сеть, насчитывающую более 200 устройств. Основными направлениями деятельности организации являются кредитование и обслуживание юридических лиц, в частности малого и среднего предпринимательства. На 1 апреля 2019 г. активы-нетто банка составляют 24.4 млрд рублей, собственный капитал (ф. 123) — 4.4 млрд рублей, кредитный портфель — 20.5 млрд рублей.