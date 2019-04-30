Индекс цен на жилую недвижимость в США S&P/Case-Shiller Composite-20 в феврале вырос на 3.0% в годовом выражении

Москва, 30 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совокупный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20-ти крупнейших городов США, в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, увеличившись на 3.0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Аналитики прогнозировали повышение показателя в годовом выражении на 3.7%.

Совокупный индекс цен на жильё, рассчитываемый для 10-ти крупнейших городов США, в феврале вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем и увеличился на 2.6% в годовом выражении.

Общенациональный индекс цен на жильё S&P/Case-Shiller в феврале по сравнению с предыдущим месяцем повысился на 0.3% с учётом сезонных колебаний и вырос на 4.0% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.