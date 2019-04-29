Личные доходы американских потребителей в марте выросли на 0.1%, потребительские расходы увеличились на 0.9%

Москва, 29 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро экономического анализа Министерства торговли США, личные доходы американских потребителей в марте выросли на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в феврале.

Аналитики прогнозировали рост мартовского показателя на 0.4%.

Реальные располагаемые доходы населения в марте не изменились.

Личные расходы американских потребителей в марте расширились на 0.9% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в феврале.

Аналитики ожидали увеличения потребительских расходов в марте на 0.3%.

Норма сбережений в марте составила 6.5% против 7.3% в феврале.