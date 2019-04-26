Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7.75%

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По итогам состоявшегося 26 апреля заседания Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7.75% годовых. Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

В марте годовая инфляция прошла локальный пик и в апреле начала замедляться. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного уменьшения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. Решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года были достаточными для ограничения эффектов разовых проинфляционных факторов. По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II–III кварталах 2019 года.

Динамика инфляции. Годовая инфляция в марте прошла локальный пик. Годовой темп прироста потребительских цен в марте увеличился до 5,3% (с 5,2% в феврале 2019 года). В апреле годовая инфляция начала замедляться и, по оценке на 22 апреля, снизилась до 5,1%. При этом текущие темпы прироста потребительских цен складываются несколько ниже прогноза Банка России. Перенос повышения НДС в цены в основном завершен.

Упреждающие решения Банка России о повышении ключевой ставки в сентябре и декабре 2018 года способствовали возврату месячных темпов прироста потребительских цен к уровням вблизи 4% в годовом выражении. Сдерживающее влияние на инфляцию оказывает динамика потребительского спроса. Кроме того, вклад в замедление роста потребительских цен также внесли временные дезинфляционные факторы, включая укрепление рубля с начала текущего года, снижение цен на основные виды моторного топлива и отдельные продовольственные товары в марте—апреле по отношению к февралю.

В апреле инфляционные ожидания населения незначительно выросли после их заметного снижения в марте. Ценовые ожидания предприятий продолжили снижаться, но остаются на повышенном уровне.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция вернется к 4% в первой половине 2020 года.

Денежно-кредитные условия. С момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России денежно-кредитные условия существенно не изменились. Доходности ОФЗ и депозитно-кредитные ставки оставались вблизи уровней конца марта. При этом произошедшее с начала текущего года снижение доходностей ОФЗ создает условия для снижения депозитно-кредитных ставок в будущем.

Экономическая активность. Пересмотр Росстатом данных по динамике ВВП в 2014–2018 годах не меняет взгляд Банка России на текущее состояние экономики — она находится вблизи потенциала. Динамика потребительского спроса и ситуация на рынке труда не создают избыточного инфляционного давления. В I квартале годовой темп роста промышленного производства был умеренным и несколько ниже показателя IV квартала прошлого года. Инвестиционная активность остается сдержанной. Годовой темп роста оборота розничной торговли в I квартале снизился на фоне повышения НДС и замедления роста заработных плат.

Банк России ожидает рост ВВП на 1,2–1,7% за 2019 год. Повышение НДС оказало небольшое сдерживающее влияние на деловую активность. Дополнительные полученные бюджетные средства уже в 2019 году будут направлены на повышение государственных расходов, в том числе инвестиционного характера. В последующие годы возможно повышение темпов экономического роста по мере реализации национальных проектов.

Инфляционные риски. Краткосрочные проинфляционные риски снизились. В части внутренних условий риски вторичных эффектов повышения НДС оцениваются как незначительные, уменьшились риски ускоренного роста цен на отдельные продовольственные товары.

При этом значимыми рисками остаются повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания, а также внешние факторы. В частности, сохраняются риски замедления роста мировой экономики. Геополитические факторы могут привести к усилению волатильности на мировых товарных и финансовых рынках и оказать влияние на курсовые и инфляционные ожидания. Факторы со стороны предложения на рынке нефти могут усиливать волатильность мировых цен на нефть. Вместе с тем произошедший в I квартале пересмотр траекторий процентных ставок ФРС США и центральных банков других стран с развитыми рынками ограничивает риски устойчивого оттока капитала из стран с формирующимися рынками.

Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат, возможными изменениями в потребительском поведении и бюджетными расходами, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными.

Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики инфляции и экономики относительно прогноза, а также оценивая риски со стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность снижения ключевой ставки в II–III кварталах 2019 года.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 14 июня 2019 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России и среднесрочного прогноза — 13:30 по московскому времени.