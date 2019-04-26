ЦБ отозвал лицензию у "Холдинвестбанка"

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Банк России приказом от 26.04.2019 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО КБ "Холдинвестбанк" (Московская область). Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

"Холдинвестбанк" является участником системы страхования вкладов, поэтому суммы вкладов будут возвращены вкладчикам6 в размере 100% остатка средств, но не более 1.4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам).

Банк России принял решение об отзыве лицензии в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" руководствуясь тем, что "Холдинвестбанк":

допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация представляла в уполномоченный орган неполную и некорректную информацию, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю;

проводил сомнительные транзитные операции;

осуществлял "схемные" операции по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов;

занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери. По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков приводит к значительному (более 30%) снижению капитала и, как следствие, возникновению основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создает реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков;

нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

Ключевым направлением деятельности "Холдинвестбанка" являлось финансирование компаний, связанных с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды.

В "Холдинвестбанк" назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.