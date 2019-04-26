Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 апреля

Москва, 26 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за март;
02:30 мск Уровень безработицы в Японии за март;
02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за апрель;
02:50 мск Розничные продажи в Японии за март;
02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за март, предварительно;
04:30 мск Индекс цен производителей Австралии за I квартал;
08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за апрель;
11:00 мск Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;
13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за апрель;
13:30 мск Решение Банка России по ключевой ставке;
15:30 мск ВВП США за I квартал;
15:30 мск Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;
17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал;
17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал;
17:00 мск Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.