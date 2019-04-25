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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 26 апреля

Москва, 25 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск Торговый баланс Новой Зеландии за март;

02:30 мск Уровень безработицы в Японии за март;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за апрель;

02:50 мск Розничные продажи в Японии за март;

02:50 мск Объём промышленного производства в Японии за март, предварительно;

04:30 мск Индекс цен производителей Австралии за I квартал;

08:00 мск Число закладок новых домов в Японии за апрель;

11:00 мск Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана;

13:00 мск Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI за апрель;

13:30 мск Решение Банка России по ключевой ставке;

15:30 мск ВВП США за I квартал;

15:30 мск Ценовой индекс ВВП США за I квартал, предварительно;

17:00 мск Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал;

17:00 мск Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель, финал;

17:00 мск Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США.

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