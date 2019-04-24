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mfd.ruНовостиФинансовые новости24 апреля 2019 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе вырос на 5.5 млн барр.

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 19 апреля, вырос на 5.5 млн барр. и составил 460.6 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.5 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.1 млн барр. и составили 225.8 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) уменьшились на 0.7 млн барр. и составили 127.0 млн барр. Аналитики ожидали снижения запасов дистиллятов на 1.0 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 649.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing увеличились на 0.5 млн барр. и составили 44.9 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.86 млн барр., запасы бензина увеличились на 2.2 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.87 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.4 млн барр.

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