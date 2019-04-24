Курс доллара 63.7906   Курс евро 71.7453  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 апреля 2019 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 апреля

Москва, 24 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск Индекс цен на корпоративные услуги в Японии за март;

04:30 мск Индекс потребительских цен в Австралии за I квартал;

07:30 мск Индекс деловой активности во всех секторах промышленности и сферы услуг Японии за март;

11:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo за апрель;

11:00 мск Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

11:30 мск Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за март;

11:30 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

16:00 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Китая за март;

16:00 мск Индекс настроений в деловых кругах Бельгии за апрель;

17:00 мск Заявление Банка Канады;

17:00 мск Решение Банка Канады по процентной ставке;

17:00 мск Отчёт Банка Канады о монетарной политике;

17:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:15 мск Пресс-конференция управляющего Банка Канады;

17:30 мск Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за февраль.

Другие новости

сегодня
10:59
Одиннадцать регионов РФ участвуют в выставке Expo-Russia Uzbekistan-2019 в Ташкенте
сегодня
10:30
Акимов поручил РЖД и ведомствам до 1 июля проработать вопрос обновления парка электричек
сегодня
10:02
КУРС ДОЛЛАРА В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТЕТ НА 19 КОП, ДО 63,88 РУБ, ЕВРО НА 9 КОП, ДО 71,59 РУБ – ДАННЫЕ БИРЖИ
сегодня
09:30
В России успешно закончены испытания первого в мире плавучего атомного энергоблока
сегодня
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 24 апреля
сегодня
09:08
США делают все, чтобы помешать системе Евротройки по расчетам с Ираном - Чижов
сегодня
08:26
Сбербанк хочет купить крупнейший торговый центр в Петербурге - газета
сегодня
03:30
Банки РФ уже начали брать комиссии за быстрые переводы через систему ЦБ
сегодня
00:01
Путин в Петербурге посетит Совет законодателей и даст старт отгрузке СПГ
© 2019 «МФД-ИнфоЦентр»