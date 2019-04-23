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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 апреля 2019 г.Сбербанк зарегистрировал товарный знак "Сбер"
вчера 11:18

Сбербанк зарегистрировал товарный знак "Сбер"

Эмитенты:   Сбербанк

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сбербанк зарегистрировал 8 апреля 2019 года новый товарный знак - "Сбер". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные из базы данных "СПАРКа".

"Регистрация товарных знаков (знаков обслуживания) является одним из способов индивидуализации оказываемых услуг и укрепления защиты интеллектуальной собственности. Направление на регистрацию указанных обозначений также отвечает указанным целям", - сказали агентству в пресс-службе "Сбербанка".

В банке не уточнили, для чего именно был зарегистрирован этот товарный знак, но отметили, что "использование знака после его регистрации будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства РФ в рамках определяемых направлений деятельности компании".

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