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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 апреля 2019 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 17:09

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в марте сократились на 4.9% (расширенное сообщение)

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в марте сократились на 4.9% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.21 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики ожидали, что число проданных домов составит 5.31 млн единиц в годовом исчислении.

По сравнению с мартом прошлого года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 5.4%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в марте составила 259.4 тыс. долл, повысившись на 3.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу марта составили 1.68 млн доступных покупателям домов по сравнению с 1.63 млн месяцем ранее и 1.64 млн в марте 2018 года. В данный момент потребовалось бы 3.9 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 3.6 в феврале и 3.6 в марте 2018 года.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в марте в среднем составил 36 дней в сравнении с 44 в феврале и 30 годом ранее. При этом 47% проданных домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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