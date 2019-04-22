АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Тройка-Д Банка"

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Определен победитель конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АО "Тройка-Д Банк" (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

АО "Россельхозбанк" будет осуществлять выплату страхового возмещения вкладчикам кредитной организации.

Прием заявлений о выплате страхового возмещения по счетам и иных необходимых документов, а также выплата страхового возмещения вкладчикам кредитной организации начнутся с 29 апреля 2019 года.

Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 26 апреля 2019 года на сайте АСВ, а также 29 апреля 2019 года в газете "Московский Комсомолец".