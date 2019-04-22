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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 апреля 2019 г.АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкл...
вчера 10:01

АСВ начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам банка "Аспект"
Эмитенты:   Россельхозбанк

Москва, 22 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Агентство по страхованию вкладов начало выплачивать страховые возмещения вкладчикам кредитной организации АБ "Аспект" (АО) (г. Москва). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через АО "Россельхозбанк", действующее от имени агентства и за его счет в качестве банка-агента.

В соответствии с действующим законодательством выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении АБ "Аспект" (АО) ликвидационных процедур.

При этом АО "Россельхозбанк" на основании агентских договоров с агентством будет осуществлять прием заявлений, иных необходимых документов и выплату возмещения вкладчикам, наследникам или правопреемникам (их представителям) АБ "Аспект" (АО) в течение не менее 1 года.

Официальное сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений на получение страхового возмещения размещено на сайте АСВ, а также публикуется 22 апреля 2019 года в газете "Московский Комсомолец".

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