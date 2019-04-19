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mfd.ruНовостиФинансовые новости19 апреля 2019 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 15:36

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в марте снизилось на 1.7%

Москва, 19 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в марте снизилось на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1269 тыс. в годовом выражении против 1291 тыс. в феврале (пересмотрено с 1296 тыс.).

Аналитики ожидали, что в марте число выданных разрешений на строительство составит 1300 тыс.

По сравнению с мартом 2018 года число выданных разрешений уменьшилось на 7.8%.

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