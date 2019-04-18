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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 апреля 2019 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 17:10

Объём товарно-материальных запасов компаний США в феврале вырос на 0.3%

Москва, 18 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в феврале вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после его роста на 0.9% в январе (пересмотрено с +0.8%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в феврале по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.1% с учетом сезонных колебаний после повышения на 0.3% в январе.

Соотношение запасов к продажам в феврале составило 1.39, как и месяцем ранее.

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